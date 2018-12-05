Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт продолжит и далее блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО. Об этом заявил глава венгерского МИД по итогам встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, сообщает Укринформ.

«Венгрия выражает свою поддержку территориальной целостности Украины, однако продолжит проводить политику защиты интересов своей общины на территории данного государства. Венгрия сможет разблокировать свое вето заседания Комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины», - заявил Сиярто.

Также глава венгерского МИД отметил, что на «Венгрию оказывают давление, чтобы она изменила такую позицию», но предостерег, что, если мы сдадимся, то у нас не будет никаких других способов участвовать в жизни венгерской общины в Украине».

Как сообщал ForUm, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что разблокировка заседаний комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Украины и Венгрии в контексте обеспечения языковых прав венгерского меньшинства на Закарпатье в рамках украинского закона об образовании.