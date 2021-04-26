также в разделеРелигия
Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила к Пасхе 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру 7
Епископ УПЦ рассказал о каждом из дней Страстной недели 7
Предстоятель УПЦ рассказал о смысле праздника Входа Господнего в Иерусалим 7
Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся 15
В Ровенской епархии УПЦ издали детский молитвослов на украинском языке 15
В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови 25
В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах 16
Митрополит Онуфрий рассказал о чуде в Лазареву субботу 22
В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий 12
Представители УПЦ на встрече Совета Церквей с Премьер-министром обговорили празднование Пасхи 12
В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Александра Глаголева 19
В УПЦ рассказали о духовном смысле Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим 9
На Афоне озвучили позицию относительно церковного раскола в Украине 23
Митрополит УПЦ считает, что Ватикан может использовать антиканоничность ПЦУ для унии 15
В сети доступен текст службы Вербного воскресенья - Входа Господня в Иерусалим 28
В УПЦ проведут кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре» в онлайн-формате 8
Во всех монастырях и храмах УПЦ 26 апреля почтят память погибших в Чернобыльской аварии 9
На Житомирщине УПЦ передала продуктовые наборы нуждающимся 11

Весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд.

Фото: Патриархия

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Мы связываем чудо воскрешения Лазаря с общим воскресением всех умерших. И когда люди рационально мыслящие, не принимая факта всеобщего воскресения, задаются вопросом, как же может Господь телесно воскресить умерших, когда от них даже праха не осталось, — то ответ простой: а какая разница между подвергшимся тлению человеческим естеством, которое уже четыре дня как переступило границу жизни и смерти, и теми, для кого переход этой границы произошел более продолжительное время назад?», - сказал Патриарх.

По его словами, воскрешение Лазаря есть великий акт, свидетельствующий о силе Божией, способной воскресить весь человеческий род. «Именно так: весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд», - подчеркнул он.

Патриарх отметил, что не случайно этот великий день празднуется в преддверии Страстной седмицы, потому что Страстная седмица сопровождается воспоминаниями о страданиях Господа и Спасителя, о Его смерти и Воскресении. 

«Празднование воскрешения Лазаря помогает нам понять, что и каждый из нас пройдет и через свои страдания, и через смерть, но и через воскресение, дабы выйти в сретение Господа и Спасителя», - заключил Патриарх Кирилл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги