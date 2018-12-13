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Восстановленный в должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что его уволили незаконно, и задержание проходило с нарушением всех процедур. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «НАШ».

«Увольнению предшествовало отстранение, а это может делать только суд. А это решение было принято в Кабинете министров по представлению Министра финансов, а такой процедуры нету», – заявил Насиров.

По его словам, рассмотрение дела также перешло все сроки, вместо 60 дней его дело рассматривали 10 месяцев.

Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок также уверен, что для избежания недоразумений, нужно было следовать юридическим нормам.

«Я считаю, что важным было придерживаться всех процедур. А увольнять человека, который при этом на больничном – четко запрещает закон», – заявил парламентарий.

Напомним, ранее Окружной суд Киева вынес решение о восстановлении в должности главы ГФС Романа Насирова.
ForUm

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