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Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,693 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Также сообщается, что основным поставщиком за этот период была Россия (61,91%), поставки из которой составили 1,67 миллиарда долларов.

Второе место занял уголь из США (29,94%, или 806,3 миллиона долларов), а третье - из Канады (4,78%, или 128,7 миллиона долларов). 
ForUm

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