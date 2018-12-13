Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,693 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.



Также сообщается, что основным поставщиком за этот период была Россия (61,91%), поставки из которой составили 1,67 миллиарда долларов.

Второе место занял уголь из США (29,94%, или 806,3 миллиона долларов), а третье - из Канады (4,78%, или 128,7 миллиона долларов).