Боксер Усик в случае захвата Лавры станет на сторону монахов.

Фото: Александр Усик / Zik

«Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов». Так абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопросы зрителей в прямом эфире телеканала «112 Украина», комментируя свои действия в случае захвата радикалами Лавры и насилия над монахами, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Кроме того, Александр рассказал, что его духовник советует всем, кто интересуется у боксера о его отношении к событиям вокруг Церкви, рекомендовать читать Библию, Закон Божий и Евангелие.

На вопрос об отношении спортсмена к ситуации с Томосом, он сказал так: «если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут Томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное», — считает боксер.

Усик полагает, что единственную причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.

Отвечая на вопрос об отношении к религиозности «напоказ», спортсмен ответил, что не скрывает того, что является православным христианином. «Почему я не должен об этом говорить? Я так живу». Он выразил надежду, что кроме прочего, молодым людям его свидетельство может помочь «найти тот путь, который приведет ко спасению».