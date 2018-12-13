В Министерстве обороны заявили, что задержанный 12 декабря следователями Государственного бюро расследований за получение взятки от призывника гражданин не имеет отношения к Минобороны, сообщает пресс-служба МОУ.

«По поводу распространенного 12 декабря некоторыми средствами массовой информации сообщения о разоблачении следователями Киевского территориального управления ГБР гражданина после получения им неправомерной выгоды за влияние на принятие решения по непризову на военную службу сообщается следующее. Указанное лицо почти год назад временно исполняло обязанности руководителя одного из госпредприятий Минобороны, но в январе 2018 года оно было уволено», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в настоящее время гражданин не имеет никакого отношения к оборонному ведомству.

Напомним, 12 декабря в Госбюро расследований сообщили, что следователями Киевского территориального управления ГБР был задержан директор одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины после получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов.