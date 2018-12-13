также в разделеОбщество
На Закарпатье бунтуют из-за освобождения 14-летнего подозреваемого в убийстве 10
Стала известна дата вручения томоса главе Украинской церкви 35
НАТО усилит военную помощь Украине 13
В Госпогранслужбе стартовали сборы резервистов 11
Госслужащим разослали от имени НАПК «липовые» опросы 13
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог 24
Скандальную украинскую журналистку депортируют из РФ 38
В МИД РФ прокомментировали информацию о ядерном оружии в Крыму 60
Автобаза ГУД купила два «Мерседеса» по $600 тысяч 21
СБУ: Спецслужбы РФ готовили кровавые провокации накануне Объединительного собора 70
Нардеп: Увольнение Насирова было незаконным 21
Полторак: До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники 18
При въезде в Крым российские силовики задержали крымскотатарского активиста 22
Из ОРДО на подконтрольную Украине территорию переместили 13 заключенных 57
ГосЧС предупреждает об осложнении погодных условий 21
Командир буксира «Яны Капу» отказался давать показания 42
Начальник хозотдела ГПУ Анатолий Гатунок оказался рейдером-латифундистом 56
Сутки в ООС: 7 обстрелов, потерь среди военных нет 12

В Министерстве обороны заявили, что задержанный 12 декабря следователями Государственного бюро расследований за получение взятки от призывника гражданин не имеет отношения к Минобороны, сообщает пресс-служба МОУ.

«По поводу распространенного 12 декабря некоторыми средствами массовой информации сообщения о разоблачении следователями Киевского территориального управления ГБР гражданина после получения им неправомерной выгоды за влияние на принятие решения по непризову на военную службу сообщается следующее. Указанное лицо почти год назад временно исполняло обязанности руководителя одного из госпредприятий Минобороны, но в январе 2018 года оно было уволено», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в настоящее время гражданин не имеет никакого отношения к оборонному ведомству.

Напомним, 12 декабря в Госбюро расследований сообщили, что следователями Киевского территориального управления ГБР был задержан директор одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины после получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги