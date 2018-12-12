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Сегодня, 12 декабря, следователями Киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачен директор одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины после получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что факт получения неправомерной выгоды задокументирован под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативным сопровождением сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Задержанный требовал передать ему 2000 долларов США за влияние на принятие решения по непризову на военную службу. В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также неотложного призыва его на военную службу.

Лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, предмет преступления изъят.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган отметила, что это первый результат сотрудничества прокуратуры и ГБР.
ForUm

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