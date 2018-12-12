Украинские рыбаки со следующего года не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без Протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год.

Об этом в ответ на запрос Укринформа сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

«Отсутствие Протокола (украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. - Ред.) лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле», - говорится в документе.

Отмечается, что текущая ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, усилению давления на украинских рыбаков, потери акватории активного промысла и, как следствие, падению общего улова водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве уверяют, что в пределах компетенции принимают все необходимые меры для защиты украинских рыбаков. Ведомство проводит консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

По информации Госрыбагентства, сегодня промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешение на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины.

Кроме того, в агентстве сообщают, что в период с 26 ноября по 7 декабря этого года (по оперативным данным) вылов водных биоресурсов в Азовском море составил свыше 920 тонн.

Напомним, 23 октября началась 30 сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая должна была продлиться три дня.

24 октября на заседание пришел председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ немедленно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева, который в прошлом году посещал Крым. По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы.

Пограничники запретили въезд на территорию Украины главе российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и двум другим представителям за незаконное посещение оккупированной АР Крым.