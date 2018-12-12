Кабинет Министров Украины создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.



Соответствующие решение было принято на заседании правительства, сообщает УНИАН.



Напомним, в ноябре жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали. В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности, а также к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с требованием провести проверки поставщиков энергоресурсов на местах и ​​исправить ситуацию с установлением тарифов, превышающих прогнозируемые.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» обвинила «Региональную Газовую Компанию», которая управляет около 20 облгазами, принадлежащими бизнесмену Дмитрию Фирташу, в попытке масштабной провокации с целью срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного периода.