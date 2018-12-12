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Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан зачитала его обращение в Европарламенте во время церемонии вручения премии Сахарова 2018.

«Андрей Сахаров, безусловно, человек, на которого стоит равняться, и стоять где-то рядом с ним – это слишком большая для меня честь. Он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что еще смогу и успею сделать что-то для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду», - написал Сенцов, передает Радио Свобода.

Во время вручения премии в центре зала пленарных заседаний Европарламента находилось пустое кресло, символизируя отсутствие лауреата. Также в зале большое количество евродепутатов держали надписи #FreeSentsov.

Премию получила его сестра Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.

Сенцов был номинирован на премию Сахарова крупнейшей политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией. Ее представители отметили, что «де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму», а также за то, что «он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и осужденных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы».

Денежный размер премии составляет 50 тысяч евро.
ForUm

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