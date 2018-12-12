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Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан получила вместо него премию «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова. Трансляцию награждения в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция) вел телеканал 112 Украина.

Перед вручением награды Каплан рассказала историю задержания и ареста Сенцова, а также его судебного преследования на территории РФ. После она зачитала обращение украинского режиссера.

Отметим, во время вручения награды в зале Европарламента стоял пустой стул, который предназначался для Сенцова.

Напомним, в октябре Олег Сенцов стал лауреатом премии «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова. Официальная церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. В случае отсутствия украинца награду получит его родственник либо же там будет стоять пустой стул.
ForUm

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