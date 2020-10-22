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В этом году премия Европейского парламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли присуждена белорусской оппозиции.

Об этом в четверг на заседании Европарламента объявил его президент Давид Сассоли, сообщает «Европейская правда».

«Для меня большая честь объявить, что президиум Европарламента решил вручить премию Сахарова за свободу мысли демократической оппозиции Беларуси, которая представлена ​​Координационным советом и инициативой «храбрых женщин» - Светланой Тихановской, Светланой Алексиевич, Марией Колесниковой, Ольгой Ковальковой и Вероникой Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Олесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путилой и Николаем Статкевичем», - заявил Сассоли.

Церемония награждения состоится в Страсбурге 16 декабря.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана 1988 года и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

 
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