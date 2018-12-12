Традиционную выставку-ярмарку «Николаевская», приуроченную ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, откроют в субботу 15 декабря в Святой Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает " Фома в Украине ".

Фото: foma.in.ua

Для участия в ней в столицу прибудут представители храмов и монастырей из разных уголков Украины.

Они представят иконы и богослужебную утварь, книги православной тематики (в том числе литературу для детей), аудио- и видеодиски, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и многое другое.

Посетители выставки также смогут заказать поминовение о здравии и упокоении в монастырях, представители которых прибудут на ярмарку.

Стенды разместят в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер (территория нижней Лавры).

Выставка-ярмарка продлится по 23 декабря. Вход свободный.