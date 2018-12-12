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С 1 марта 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждого 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически», - сказал он, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.

Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 января 2019 состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам. «Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года», - отметил Розенко.

Как ранее сообщал ForUm, с 1 декабря этого года минимальный размер пенсий вырос до 1497 гривен.
ForUm

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