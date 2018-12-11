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В течение 12-13 декабря ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на дорогах Украины, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, в среду, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см;

ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

В четверг, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег.

На дорогах Украины гололедица.

«Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы «желтый»), - подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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