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Гражданам США не рекомендуется посещать Крым из-за оккупации Россией части территории Украины и злоупотреблении со стороны оккупационной администрации. Об этом идет речь в рекомендациях, размещенных на сайте Госдепа, сообщает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, военное присутствие в Крыму достаточно велико. 

«Скорее всего, Российская Федерация сделает дальнейшие военные действия в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины», - говорится в публикации.

По данным Госдепа, оккупационная администрация Крыма продолжает жестоко обращаться с иностранцами и местным населением, особенно с теми, кого она считает согласными с ее господством на полуострове.

«Международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Украину, не признает аннексию Крыма Россией», - говорится в публикации.

 
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