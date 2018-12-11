Гражданам США не рекомендуется посещать Крым из-за оккупации Россией части территории Украины и злоупотреблении со стороны оккупационной администрации. Об этом идет речь в рекомендациях, размещенных на сайте Госдепа, сообщает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, военное присутствие в Крыму достаточно велико.

«Скорее всего, Российская Федерация сделает дальнейшие военные действия в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины», - говорится в публикации.

По данным Госдепа, оккупационная администрация Крыма продолжает жестоко обращаться с иностранцами и местным населением, особенно с теми, кого она считает согласными с ее господством на полуострове.

«Международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Украину, не признает аннексию Крыма Россией», - говорится в публикации.