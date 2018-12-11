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Отдел по работе с архивами Штази обнаружил служебное удостоверение, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина, сообщает «Медуза» со ссылкой на Bild.

По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985 года. Оно продлевалось каждый квартал на протяжении следующих четырех лет.

Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что удостоверение может быть подлинным. Он напомнил о том, что Штази сотрудничало с КГБ.

Владимир Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене.
ForUm

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