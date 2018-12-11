Вчера, 10 декабря, в пгт Новая Маячка Алешковского района в результате взрыва на территории одного из частных домовладений неизвестного предмета погиб 23-летний мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По данным главка, около 17:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции поступило сообщение, что в пгт Новая Маячка во дворе одного из домовладений в подсобном помещении взорвался газовый баллон и в результате умер 23-летний хозяин дома. В ходе осмотра полицейские заметили, что среди обломков поврежденного в результате взрыва деревянного сарая лежит снаряд. На место происшествия срочно выехали специалисты взрывотехнического отдела областного главка полиции и представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказал начальник Алешковского отделения полиции Сергей Ященко, во время общения с родными погибшего полицейские установили, что несколько дней назад он приобрел металлоискатель и накануне на своем автомобиле ездил в местности, где во время Второй мировой войны велись бои. Там мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом. Во время этого процесса и произошел взрыв, в результате которого пострадавший получил смертельные ранения. Никто из окружающих граждан не пострадал. Частично были повреждены крыша и окна дома и летней кухни, между которых располагался сарай.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч.1 ст.115 УК «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай». В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в автомобиле и среди обломков подсобного помещения еще несколько снарядов со следами ржавчины.