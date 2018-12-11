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Парламентская ассамблея Советы Европы (ПАСЕ) в понедельник, 10 декабря, смягчила санкции, которые могут быть применены к ее членам. 

Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря Совета, сообщает DW.          

«Это первый и важный шаг для преодоления кризиса» в отношениях между Советом Европы и Россией, важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика», заявил  член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андрей Хунко.

По словам другого члена комитета, немецкого социал-демократа Франка Швабе, против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосовавших.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.
ForUm

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