Парламентская ассамблея Советы Европы (ПАСЕ) в понедельник, 10 декабря, смягчила санкции, которые могут быть применены к ее членам.

Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря Совета, сообщает DW.

«Это первый и важный шаг для преодоления кризиса» в отношениях между Советом Европы и Россией, важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика», заявил член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андрей Хунко.

По словам другого члена комитета, немецкого социал-демократа Франка Швабе, против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосовавших.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.