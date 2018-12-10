«9 декабря 2018 года представители Службы Безопасности Украины без законных оснований и с превышением своих служебных полномочий запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска – КПВВ «Новотроицкое», не дав ему попасть в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения молитвы в праздник иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря. Его электронный пропуск был просто аннулирован СБУ, а в качестве объяснения причин правоохранители назвали «… особое распоряжение из Киева…», – об этом на своей странице в ФБ сообщил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Нардеп считает, что правоохранители в условиях, когда, по сути, только УПЦ остается последним связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территориями, располагая приходами и окормляя паству по обе стороны линии разграничения, ведут себя недальновидно.

«Приходится констатировать, что эксцесс с Владыкой Илларионом стал лишь очередным среди сотен других примеров давления на духовенство и прихожан Украинской Православной Церкви, которые мы наблюдаем со всё возрастающей частотой по мере приближения даты так называемого «объединительного собора». Например, уже сегодня пришла весть о том, что протоиерею Ровенской епархии УПЦ Виктору Земляному правоохранители вознамерились вручить подозрение «за измену Родине», что само по себе нонсенс», – отмечает Новинский.

Он также выразил мнение, что представители власти выбрали явно незаконный путь, и ни о каком преодолении раскола в украинском Православии не помышляют. «Все действия по созданию так называемой «единой помесной церкви» являются лишь частью президентской избирательной кампании. И в угоду этой кампании власть только еще больше разрывает нашу страну, все повышая и повышая градус нетерпимости и розни», уверен парламентарий.

С точки зрения Новинского «вместо пути примирения и сшивания Украины, пути уврачевания ее ран команда Президента решила сыграть на самых болезненных, самых опасных противоречиях, рискуя остатками мира между украинцами и будущим Украины как таковой». Политик призвал всех государственных служащих, особенно представителей Службы Безопасности Украины и прокуратуры, неукоснительно выполнять Конституцию и законы Украины. Т.к. закон об СБУ напрямую запрещает необоснованное ограничение прав и свобод граждан и предусматривает ответственность за такие действия. «Каждый сотрудник Службы Безопасности и прокуратуры, замешанный в фабрикации дел и преследовании духовенства и прихожан УПЦ, обязательно будет отвечать по всей строгости закона», – уверен он.