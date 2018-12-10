Во Львове сегодня, 10 декабря, около 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили помещение одного из банков, расположенного на улице Лычаковской.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что около 02:00 неизвестные нанесли надписи на фасад финучреждения, а также повредили стекло входной двери.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Председатель львовской ОО «Варта 1», депутат горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что на стене отделения банка написали «Альфа вон из Львова» и «С14».