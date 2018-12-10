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В Украине будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после Германии и Франции, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Мы создаем единую систему авиации МВД. В рамках контракта с французским правительством будет закуплено 55 вертолетов Airbus. Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года. Все вертолеты собираются во Франции и Германии», - сказал Аваков.

По его словам, особенность авиации МВД в том, что будет построена гибридная система на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем. «Вертолеты будут у  ГосЧС, пограничников, полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять профильные задачи – ликвидация пожаров, контроль границы, поиск преступников и пропавших. Но, в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, например, пожара, будут работать все вместе», - отметил министр.

Глава МВД напомнил, что сейчас по всей стране строятся пункты базирования, ангары и вся необходимая инфраструктура, а в Кременчуге будут готовить пилотов для системы авиационной безопасности МВД.

«К создаваемой системе добавляются еще вертолета Ми-8, которые у нас есть, и у нас будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после немцев и французов. Таким образом, мы становимся в один ряд с европейскими коллегами по качеству», - сказал Аваков.
ForUm

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