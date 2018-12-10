Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса по подозрению в подготовке с украинцем Павлом Грибом теракта в школе в Сочи (РФ).
Информация о розыске Капиноса указана на сайте Интерпола, передают Українськi Новини.
Подозреваемый является уроженцем Ялты.
Указано, что ему инкриминируется помощь в подготовке теракта другим лицом.
Согласно информации в аккаунте Капиноса в соцсети «Вконтакте», на данный момент он учится в Школе дизайна в Берне (Швейцария), а ранее проживал в Харькове.
Ранее СМИ сообщили, что в деле арестованного в РФ украинца Гриба появился новый фигурант – гражданин Украины Капинос.
Российское следствие заявляет, что якобы украинец Гриб готовил теракт на школьной линейке в Сочи совместно со своим другом, гражданином Украины Стефаном Августиновичем Капиносом.
Российское следствие утверждает, что парни познакомились в 2013 году, и Капинос обучил Гриба технологиям производства самодельных взрывных устройств.
Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
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