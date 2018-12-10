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Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который надеялся скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту.

По данным Госпогранслужбы, в местный пункт пропуска «Журавлевка» на выход в Россию прибыл 46-летний гражданин Украины. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины. В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей.

Валюту изъяли в установленном порядке, лицо передано компетентным органам.

 

 
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