Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который надеялся скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту.
По данным Госпогранслужбы, в местный пункт пропуска «Журавлевка» на выход в Россию прибыл 46-летний гражданин Украины. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины. В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей.
Валюту изъяли в установленном порядке, лицо передано компетентным органам.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время