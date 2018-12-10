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В соцсети Facebook опубликовали фото из супермаркета с Президентом Петром Порошенко и его супругой Мариной.

Фото своих детей в компании Главы государства и первой леди обнародовал Андрей Бурахович. «Дети попросили сфотографировать их с дядей, похожим на Президента. Наивные, думают, президенты по Форам сами ездят», - говорится в подписи к фотографии.



Как пишет издание «Страна», Бурахович является зятем народного депутата от Народного фронта и известного религиеведа Виктора Еленского.  

«Поэтому возникает версия, что все-таки не случайно появилась фотография с внуками нардепа и, возможно, это было заранее срежиссировано в рамках президентской кампании действующего президента, как жизнеутверждающее фото с детьми «простых украинцев».

Режиссуру этого фото косвенно подтверждает скорость, с какой данный пост зятя нардепа подхватил президентский советник Юрий Бирюков и известный блогер, лояльный к Порошенко – Мирослав Олешко», - пишет издание.
ForUm

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