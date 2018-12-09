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Две трети жителей Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водоводе», - уточнил собеседник агентства. Водоснабжение планируют возобновить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия «Вода Крыма».

Позже стало известно, что сотрудник предприятия погиб при устранении аварии.

«При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи», - сообщила собеседница агентства.

Население Симферополя составляет около 340 тыс. человек.
ForUm

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