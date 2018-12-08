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В Житомире произошло ДТП с участием «скорой помощи» и внедорожника, в результате которого травмированы 7 человек.

По данным полиции, ДТП произошло 8 декабря около 10:20 на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского.  

Предварительно, автомобиль «скорой помощи», который двигался с проблесковыми маячками по улице Мазепы, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романова. После этого оба автомобиля въехали в дом.

В результате травмы получили семь человек, водители и пассажиры транспортных средств, жители пгт Романов и Житомира. Они были доставлены в лечебные учреждения Житомира.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
ForUm

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