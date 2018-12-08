США и Европа должны закрыть вход российским судам в свои порты, заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News.

«В этой ситуации (блокирование Россией судоходства в Керченском проливе и Азовском море, - ред.) российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что украинские торговые суда и Военно-морские силы действуют в соответствии с нормами международного права.

«Украина действует в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двустороннего украинско-российского соглашения, где определен специальный статус Керченского пролива и Азовского моря. И это украинские и российские воды - как Керченский пролив, так и Азовское море», - отметил Порошенко.

Президент отметил, что украинские военные суда в рамках международных соглашений не должны были делать запрос или просить любой другой формы согласования от РФ.

Он также отметил, что все российские компании, работающие в Керченском проливе, находятся в санкционных списках США и Евросоюза, и сотрудничество с ними незаконно. «В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах», - подчеркнул он.

По словам Президента, в этой ситуации необходимо иметь сценарий восстановления свободы судоходства, остановки незаконной оккупации Керченского пролива и Азовского моря.

Президент напомнил, что Украина имеет два порта на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, через которые проходит 40% экспорта продукции металлургической промышленности. Он отметил, что блокада, оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия. «Мы не можем это принять - ни мы, ни Европейский Союз», - сказал Порошенко, добавив, что это касается и Соединенных Штатов. Он отметил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами в этом вопросе.

Напомним, по состоянию на 7 декабря из-за блокирования РФ движения кораблей через оккупированный ею Керченский пролив на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря.