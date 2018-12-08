Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан призывал Россию отпустить украинского режиссера Олега Сенцова для вручения премии Сахарова.

«На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента. Приговоренный к 20 годам тюремного заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова», - написал он в Twitter.

Напомним, в октябре Олег Сенцов стал лауреатом премии «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова. Официальная церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. В случае отсутствия украинца награду получит его родственник либо же там будет стоять пустой стул.