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Должностные лица ЗАО «АК «Киевводоканал» не допустили государственных инспекторов по охране окружающей природной среды Столичного округа Государственной экологической инспекции к осуществлению плановой проверки работы ведомства, заявляет пресс-служба Минприроды.

По прибытии инспекторов на место проведения проверки должностное лицо «Киевводоканала» в присутствии 9 охранников физически препятствовали инспекторам в исполнении должностных обязанностей, не допустив их в результате к проверке соблюдения предприятием природоохранного законодательства.

В связи с недопуском к проверке инспекторы составили и вручили представителю предприятия «Киевводоканала» соответствующий акт об отказе проведения плановой проверки.

Руководство Столичного округа Государственной экологической инспекции готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы для реагирования, поскольку плановая проверка была предусмотрена Годовым планом осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной экологической инспекции Украины на 2018 год.

Напомним, недавно Минприроды обнародовало рейтинг украинских предприятий-загрязнителей, где первое место по масштабам загрязнения сточных вод, опередив промышленные предприятия, занимает именно «Киевводоканал».
ForUm

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