11 октября региональные Центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины начали внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.

Как сообщила пресс-служба ведомства, за 8 дней проверок (по состоянию на 19 октября) обследовано 9117 человек, из них: 3951 - в учреждениях дошкольного образования, 4610 - в учреждениях общего среднего образования, 44 детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 - в интернатах, 76 - в других заведениях.

По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека - в учреждениях дошкольного образования, 455 – учреждениях общего среднего образования, 3 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 - в интернатах, 5 – пищеблоках других заведений. Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

Еще 2283 результаты исследования ожидаются.

Внезапные проверки состоялись в 3002 заведениях. Проверили 1410 учреждения дошкольного образования, 1477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений.

Внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время регионального форума «Реформа школьного питания» в Днипре.