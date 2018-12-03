Минприроды подготовило рейтинг «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» за 2017 год, сформированный на основании данных официальной статистики, сложившейся по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проведенного анализа сформирован новый условный перечень сотни «Основных загрязнителей» по трем категориям: сбросы загрязнения сточных вод (33 предприятия), выбросы в атмосферный воздух (33 предприятия) и образование отходов (34 предприятия).

Две трети предприятий, вошедших в рейтинг ТОП-100, локализованы на территории 4 областей Днепропетровская – 30; Донецкая – 22; Запорожская – 9; Луганская – 6.

В частности, из 33 предприятий - крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине, которые вошли в рейтинг по сбросам загрязненных сточных вод, 9 находится в Днепропетровской, 8 в Донецкой, по 4 - в Луганской и Сумской, 3 предприятия в Запорожской области и по 1 предприятию на Львовщине, Николаевской, Ривненской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Первая 10-ка крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине по сбросам загрязненных сточных вод следующая:

1. ПАО АК «Киевводоканал», Киев;

2. ЗАО «Меткомбинат Азовсталь», Мариуполь, Донецкая обл.;

3. ЛГКП «Львiвводоканал», Львов;

4. ОАО «Днепровский Меткомбiнат», Каменское, Днепропетровская обл.;

5. КП «Днiпроводоканал», Днипро;

6. ОАО «Запорожсталь», Запорожье;

7. МКП «Николаевводоканал», Николаев;

8.Фiлiя «Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», Павлоград, Днепропетровская обл.

9. КП «Черниговводоканал», Чернигов;

10. КП «Мiськводоканал», Сумы.

По сравнению с 2016 годом в первую десятку попали два новых предприятия - филиал «Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (Павлоград, Днепропетровская обл.) и

КП «Черниговводоканал» (Чернигов), а два предприятия покинули «ТОП-100» ООО ПКФ «Найс», Днипро, и СПК «МАЯК», Килия, Одесская обл.

Из 34 предприятий в Украине, которые являются образователями наибольшего количества отходов, 14 расположены в Днепропетровской области, 8 – Донецкой, 3 – Запорожской, по 2 предприятия в Кировоградской и Полтавской, а также по 1 предприятию в Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской и Львовской областях.

По сравнению с 2016 годом в первую десятку попали два новых предприятия: ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ». Зато два предприятия «ТОП-100» изменили свою позицию в рейтинге:

ПАО «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь» оказалось на 11 месте, а «Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) – 14-й в рейтинге.

Из 33 объектов, которые выбрасывают больше всего загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 7 – расположены в Днепропетровской области, 6 – Донецкой, 3 –в Запорожской, по 2 предприятия в Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Харьковской и по 1 предприятию в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской, Хмельницкой областях и Киеве.

Первая 10-ка крупнейших загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух выглядит так:

1. «Арселор Миттал Кривой Рог», Кривой Рог, Днепропетровская обл.;

2. «ММК им. Ильича», Мариуполь, Донецкая обл.;

3. Обособленное подразделение «Бурштынская ТЭЦ», ПАО «ДТЭК Западэнерго», Бурштин, Ивано-Франковская область;

4. «Кураховская ТЭС» ООО «ДТЭК Востокэнерго», Курахово, Донецкая обл.;

5. «ДТЭК Павлоградуголь», Павлоград Днепропетровская обл.;

6. Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК «Днепроэнерго» Энергодар, Запорожская обл.;

7. Углегорская ТЭС ПАО «Центрэнерго», Светлодарск, Донецкая обл.;

8. Обособленное подразделение «Ладыженская ТЭС» ПАО «ДТЭК Западэнерго» Ладыжин, Винницкая обл.

9. «МК «Азовсталь», Мариуполь, Донецкая обл.;

10. «Запорожский меткомбинат «Запорожсталь», Запорожье, Запорожская обл.

По сравнению с 2016 годом первые три лидера сохранили свои позиции в рейтинге. В первую десятку попали три новых предприятия: обособленное подразделение «Ладыженская ТЭС» ПАО «ДТЭК Западэнерго», ЧАО «МК« Азовсталь », ОАО Запорожский меткомбинат «Запорожсталь», но два предприятия оставили первую десятку по показателям загрязнения. В частности, ПАО ДТЭК «Днепроэнерго» (Криворожская ТЭС) заняло на 12 место, а ПАО «Днепровский меткомбинат» - соответственно 29 место в рейтинге.

Также из-за отсутствия информации за 2017 в «ТОП-100» не вошло в этот раз предприятие «Структурная единица ПАО «Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС».