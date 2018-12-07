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Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Он встретил главу Литовской Республики в Мариинском дворце, над которым подняты Флаги Литвы и Украины.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Литовской Республики и Украины.

Президент Украины и президент Литовской Республики обошли строй воинов Почетного караула и представили членов официальных делегаций двух стран.

Воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом Украины и Президентом Литовской Республики.

Президент Литовской Республики сделала запись в Книге почетных гостей, после чего началась встреча двух президентов в формате «с глазу на глаз».

Главы Украины и Литвы примут участие в одиннадцатом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Программой переговоров президентов Украины и Литвы предусмотрено подписание ряда украинско-литовских двусторонних документов.

По завершению переговоров предусмотрена встреча президента Украины и президента Литовской Республики с представителями украинских и литовских СМИ.
ForUm

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