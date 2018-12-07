Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.
Он встретил главу Литовской Республики в Мариинском дворце, над которым подняты Флаги Литвы и Украины.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Литовской Республики и Украины.
Президент Украины и президент Литовской Республики обошли строй воинов Почетного караула и представили членов официальных делегаций двух стран.
Воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом Украины и Президентом Литовской Республики.
Президент Литовской Республики сделала запись в Книге почетных гостей, после чего началась встреча двух президентов в формате «с глазу на глаз».
Главы Украины и Литвы примут участие в одиннадцатом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.
Программой переговоров президентов Украины и Литвы предусмотрено подписание ряда украинско-литовских двусторонних документов.
По завершению переговоров предусмотрена встреча президента Украины и президента Литовской Республики с представителями украинских и литовских СМИ.
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