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В прямом эфире телеканала «Рада» подрались народный депутат Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (внефракционный, представляет ВО «Свобода»).  

«Во время часового итогового прямого эфира программы «PROПАРЛАМЕНТ» во время дискуссии не нашли общего языка народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко. Парламентарии подрались между собой, повредив телевизионное оборудование», – сообщается на странице телеканала в Facebook.

Как отметил директор телеканала Владимир Лех, такой инцидент произошел впервые за 20 лет вещания телеканала. «Политический, парламентский телеканал, который 20 лет в эфире, переживший разные эпохи и власти, получил в прямом эфире первую студийную драку», – написал он на своей странице в Facebook.
ForUm

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