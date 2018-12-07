В прямом эфире телеканала «Рада» подрались народный депутат Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (внефракционный, представляет ВО «Свобода»).

«Во время часового итогового прямого эфира программы «PROПАРЛАМЕНТ» во время дискуссии не нашли общего языка народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко. Парламентарии подрались между собой, повредив телевизионное оборудование», – сообщается на странице телеканала в Facebook.

Как отметил директор телеканала Владимир Лех, такой инцидент произошел впервые за 20 лет вещания телеканала. «Политический, парламентский телеканал, который 20 лет в эфире, переживший разные эпохи и власти, получил в прямом эфире первую студийную драку», – написал он на своей странице в Facebook.