также в разделеОбщество
Полторак: РФ стянула к границам Украины 100 тысяс военных 33
В АП опровергли информацию, что Порошенко был иподьяконом УПЦ МП 41
Полторак: Выдержка украинских моряков спасла от полномасштабной агрессии РФ 34
Канада увеличила количество отказов в визах украинцам 22
Полторак: Мы не откажемся от права проходить через Керченский пролив 55
6 декабря. Картина дня 39
Военные США провели внеплановый полет над Украиной 31
Институт Pantone назвал цвет 2019 года 31
Ученые назвали главного врага похудения 80
Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии 114
Украинские консулы посетили в Москве раненых моряков ВМС 49
На Одесчине от гриппа умер младенец 22
На Украину надвигается новый циклон: погода испортится 150
УПЦ КП созывает свой собор 69
В Симферополе задержали журналиста «Крымской Солидарности» 21
Довженко: Авторы программы про Медведчука и Порошенко - мастера натяжек и манипуляций 50
Для Продана не нашлось электронного браслета 12
Главы МИД стран ЕС пригласили Климкина обсудить Керченский кризис 22

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в медицинской части московского СИЗО «Матросская тишина» трех раненых украинских моряков, которые содержатся. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Посетила украинских моряков Артеменко, Сороку и Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья», - написала она.

Москалькова сообщила, что раненым «оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику».

«На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами», - отметила она.

По словам Москальковой, морякам обеспечено усиленное питание, они могут открыть счета и покупать дополнительные продукты. Она также отметила, что моряки имеют доступ к библиотеке, каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

Напомним, 6 декабря украинские консулы посетили в Москве трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими военными возле Керченского пролива. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
26
Теги