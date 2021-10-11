С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, созданном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, касаться возражений Россией юрисдикции Арбитража, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Дело касается нарушений Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года РФ арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей в Черном море.

«Россия продолжала удерживать украинские судна около года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять по ним уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам осматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие действия Российской Федерации являются нарушением фундаментальных принципов международного права. Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить судна и 24 задержанных украинских моряков. За это решение проголосовали 19 из 20 судей, против данного решения был только судья из России.

Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морскому праву.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина - 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.