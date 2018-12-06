Правоохранительные органы не смогли найти электронный браслет для бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Браслетов нет», - сказал он.

По его словам, в связи с этой проблемой, на Продана пока не удалось надеть браслет слежения.

Однако, как сообщил собеседник, суд обязал Продана носить такой браслет.

САП надеется, что в ближайшее время этот вопрос разрешится, и Продан будет носить отслеживающее устройство.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.