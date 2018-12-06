Информация о намерениях застроить зеленую зону возле домов по ул. Рейтарской, 10-12 неподалеку от пер. Георгиевского не соответствует действительности. Это подчеркнули представители рабочей группы, созданной постоянной комиссией Киевсовета по вопросам экологической политики, сообщает пресс-служба КГГА.

Проверка информации проводилась на основании обращения одной из общественных организаций. В состав рабочей группы под руководством секретаря комиссии Алексея Новикова вошли жители соответствующего микрорайона, общественные деятели, представитель ООО «Глобал Инвест» (компании-владельца нежилого здания по адресу пер. Георгиевский, 9а-а2, на закрепленной за которой территории находится соответствующая зеленая зона).

Во время окончательного рассмотрения вопроса Новиков заявил, что никаких официальных оснований для конфликта не было и нет, поскольку участок находится в буферной зоне Софийского собора, где любое новое строительство невозможно априори. Слова секретаря Комиссии подтверждают ответы на депутатские запросы профильных департаментов КГГА. Руководители последних проинформировали, что никому не выдавали никаких разрешений на строительство в районе ул. Рейтарской и пер. Георгиевского. «В соответствии с требованиями действующего законодательства Украины о сохранении исторического облика Киева, в буферной зоне запрещено не только строительство, но также реконструкция домов с увеличением этажности», - подчеркнул Новиков.

В документально оформленных выводах рабочей группы говорится, что законным пользователем земельного участка является ООО «Глобал Инвест», которое владеет зданием по адресу пер. Георгиевский, 9а-а2 и к которому после приобретения этого имущества право пользования участком перешло от предыдущего владельца в том же объеме. Землепользователем должным образом уплачивается земельный налог, земля используется, как и предусмотрено законодательством, исключительно для обслуживания здания, никаких строительных работ эта компания проводить не планирует. Зато ООО «Глобал Инвест» планирует упорядочить этот участок: высадить новые деревья, посеять траву, проложить пешеходные дорожки.

Рабочая группа также отметила принципиальную невозможность предоставления участку статуса сквера. «Поскольку информация инициативной группы относительно намерений ООО «Глобал Инвест» застроить земельный участок не была подтверждена департаментами КГГА, а исполнительными органами Киевской городской государственной администрации не было выдано ни одного разрешительного документа и от землепользователя не поступали какие-либо заявки на получение таких разрешений, рабочая группа приняла решение отказать в реализации инициативы создания на соответствующем участке сквера», - говорится в протоколе заседания рабочей группы.

После принятия соответствующих письменных заключений деятельность рабочей группы официально является завершенной.