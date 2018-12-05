Сегодня самолет Як-40 (бортовой номер UR-MSX) авиакомпании «Мотор Сич», который должен был отправиться из Киева в Одессу в 09:50 (рейс M9254) наехал на автомобиль наземного обслуживания (наземный источник электропитания (генератор), которой стоял рядом с самолетом и его обслуживал.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, по предварительным данным экипаж самолета начал движение без команды на начало руления, в то время как наземный персонал еще не закончил все операции и автомобиль находился в зоне обслуживания. В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок. В результате столкновения никто не пострадал.

На борту находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа, всего ЯК-40 рассчитан на размещение 32 пассажиров.

Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания Терминала D для внутренних рейсов, им предложили напитки и бутерброды.

Рейсы в Одессу были отложены до 14:30. Сейчас из Запорожья вылетел самолет, который доставит пассажиров к месту назначения.

Продолжается расследование авиационного инцидента.