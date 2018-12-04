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Новым главой Апелляционного суда Полтавской области снова стремится стать скандально известный со времен Януковича судья Андрей Рябишин, который уже занимал эту должность с октября 2013 по апрель 2017 года.

После Революции достоинства судье Рябишину удалось избежать люстрации и скрыть свое имущество, прописавшись в заброшенном «тюремном общежитии» под Полтавой. Но с тех пор он не оставляет попыток получить пожизненную должность судьи, чтобы легализовать многомиллионное состояние и избежать уголовной ответственности.

Так, в прошлом году господин Рябишин подался кандидатом на должность судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Тогда он прославился на всю Украину, попав в антирейтинге Движения ЧЕСТНО как кандидат, который не достоин места в Верховном суде.

Тогда вместе с Андреем Рябишиним в антирейтинг были включены 150 претендентов, по которым в открытых источниках была информация о принятии ими сомнительных решений, причастности к коррупции или нарушениях прав человека, непрозрачности или избыточности состояния, которое не соответствует доходам, или которые были замечены в неэтичном поведении имеют родственные и коммерческие связи, которые могут привести или приводили к конфликту интересов.

Только благодаря контролю со стороны полтавских СМИ и антикоррупционных активистов Андрей Рябишин выбыл из конкурса, набрав лишь 515 баллов по результатам квалификационного оценивания.

Членам аттестационной комиссии судей стало известно, что в 2015 году судья Рябишин принял решение, которое позволило избежать наказания подозреваемому в коррупционных связях с полтавскими чиновниками, который был задержан сотрудниками СБУ на взятке.

Как сообщал портал «Последний Бастион», судья Рябишин А.А. оставил в силе решение своего коллеги из суда низшей инстанции. Решение суда низшей инстанции (Октябрьского районного суда города Полтавы) было по делу гражданина В. Вергелесу, который был посредником в коррупционных отношениях между предпринимателями и властью на Полтавщине.

Судья, который вел это дело, Струков А.Н. приговорил Вергелеса к 4 годам лишения свободы (поскольку, по информации портала, доказательства СБУ были безоговорочными), но осужденный ни дня за решеткой не провел - тем же приговором судьи Струкова А.Н. он получил двухлетнюю отсрочку с испытанием. Также в отношении Вергелеса не была применена конфискация имущества, при этом осужденный был задержан при получении взятки в размере 67 тыс. грн. Пострадавший в этом деле обжаловал указанный приговор в Апелляционном суде Полтавской области, но судья Рябишин решил, что для отмены приговора нет оснований.
ForUm

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