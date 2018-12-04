Экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, подозреваемый в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах и превышении служебных полномочий, возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Об этом говорится в расследовании издания. «Стрельба в Княжичах: как спецоперация превратилась в трагедию». Его официально назначили на должность начальника полиции Бахмута 15 ноября 2018.

«Учитывая, что Курята имеет значительный опыт работы, в том числе и на оперативных и руководящих должностях, в Национальной полиции принято решение о назначении его [...] на должность начальника Бахмутского отдела полиции», - говорится в ответе полиции на запрос журналистов.

Куряту уволили в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева решил восстановить его в должности в Киевской полиции. А в конце 2018 глава национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту на службу в прифронтовую зону.

Как известно, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

В ноябре суд постановил восстановить на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017 одного из фигурантов дела.