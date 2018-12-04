В связи с ремонтными работами на аварийном участке трассы М-06 Киев-Чоп, движение близ села Сусково Савеловского района будет частично перекрыто, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

«4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, а не съезжая с данной трассы», - отмечается в сообщении.

Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13-го часа) движение на участке дороги M-06 от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто.

Объезд этого отрезка трассы будет возможен через дорогу районного значения близ села Сусково. Место проведения ремонтных работ, а также схема объезда указаны на фотографиях.