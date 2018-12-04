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В связи с тем, что РФ блокирует проход торговых судов через Керченский пролив, Бердянский морской торговый порт понес многомиллионные убытки, и его руководство было вынуждено перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщил и.о. начальника порта Александр Трощенков на совместной пресс-конференции с руководством ГП «Администрация морских портов Украины», пишет местное издание «Про Бердянск».

«Из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, порт Бердянска выполнил финансовый план только на 50%. В результате, руководство предприятия было вынуждено перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Первое судно зашло в порт только 3 декабря. С 25 ноября суда стояли заблокированные», - пишет издание.

Как отмечалось на пресс-конференции, на данный момент от услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков - компания «Метинвест», а второй крупнейший клиент, «Портинвест», сократил перевалку наполовину.

По словам Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращению персонала.

«Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие», - сказал он.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины обеспокоено подорожанием морских поставок грузов вследствие простоев торговых судов в Азовском море из-за незаконных действий России.
ForUm

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