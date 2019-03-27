В Бердянске Запорожской области на территории Государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Детективы НАБУ проводят следственные действия на территории предприятия в связи с недавней покупкой портом нового оборудования – автокрана.

По данным администрации порта, оборудование, стоимостью 2,5 млн грн, закупалось через систему Prozorro, однако у детективов НАБУ все же возникли вопросы относительно законности этого приобретения.

Как сообщили на предприятии, администрация идет на контакт с представителями НАБУ и предоставила все необходимые документы. Следственные действия правоохранителей не сказались на работе морского порта – он работает в обычном режиме.



