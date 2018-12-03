АО «Укрзализныця» планирует построить на Выдубичах новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев - Международный аэропорт «Борисполь», и интегрировать ее с метро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

«Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже», - написал он.

Напомним, 30 ноября «Укрзализныця» отправила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь».

На следующий день после запуска, 1 декабря, скоростной экспресс сломался в пути.