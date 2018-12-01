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Скоростной экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» сломался на следующий день после его запуска, сообщает Громадське.

«Мы выехали в 11:01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин (в 11:38. - Ред), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км и вот уже 12:15, а мы до сих пор стоим», - рассказал корреспондент Василий Пехньо.

По словам машиниста экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводится.

Проводница экспресса сообщила пассажирам, что через 20-30 минут будут буксировать поезд в аэропорт.

«У меня рейс в 12:45 в Доху, в Катар, из Катара в Австралию. Из-за задержки поезда я не смогу вылететь. Это какое-то беспредел», - рассказал Даниил, один из пассажиров поезда.

Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда.

После полуторачасового простоя поезд продолжил свой путь в аэропорт.

Напомним, 30 ноября «Укрзализныця» отправила в первый рейсскоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь».
ForUm

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