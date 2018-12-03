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В субботу, 1 декабря, около 14:00 в Виннице на улице Пирогова служебный автомобиль полиции Skoda Octavia совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

За рулем автомобиля находился сотрудник управления патрульной полиции.

Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом - ушибы мягких тканей.

По предварительной информации следствия, девушка внезапно начала пересекать пешеходный переход. Водитель автомобиля принял меры для остановки транспортного средства, однако в связи с состоянием дорожного покрытия не успел своевременно затормозить.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
ForUm

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