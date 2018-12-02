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На улице Лихаурской в Тбилиси на рассвете были задержаны 5 граждан Украины, сообщает «Грузия Online» со ссылкой на «Рустави 2».

Как сообщает телекомпания, задержанные 27 ноября поселились в расположенной на этой же улице гостинице «Альянс». Также, по неутонченной информации, среди задержанных есть и воевавший на Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать сегодня на акции объединенной оппозиции в Тбилиси.

По имеющейся информации, Лука Чхетия по приезду разместился в гостинице, так как собирался принять участие в акции протеста оппозиции. К нему с обыском в гостиницу нагрянула полиция, которая изъяла «незаконное оружие». 
ForUm

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