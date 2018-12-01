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В Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией, сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Figaro.

Протестующие собрались на Елисейских полях, чтобы требовать от президента Франции отменить планы по повышению налогов на топливо, которые с 1 января приведут к росту цен.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанье сообщил, что в столкновениях были задержаны 39 человек.

«200 мирных демонстрантов на Елисейских полях, 1500 нарушителей за пределами периметра прибегают к столкновениям. Наша полиция уже присутствует и отражает нападения: уже 39 арестов», - написал министр в Twitter.

В то же время местные СМИ сообщают о применении водометов и слезоточивого газа против демонстрантов.

Автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто, власти города мобилизовали около 5 тыс. полицейских.

В первый день протеста, который состоялся 17 ноября, на улицы вышли 280 тысяч человек, во вторую субботу, 24 ноября, - чуть больше ста тысяч, однако действия манифестантов стали куда более радикальными. Они не только блокировали дороги, но и забрасывали полицию и пожарных камнями. В Париже демонстранты попробовали прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу, но были отогнаны слезоточивым газом и водяными пушками. 
ForUm

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