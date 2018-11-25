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В субботу, 24 ноября, в протестах против роста цен на горючее во Франции приняли участие около 81 тысячи человек, передает РБК-Украина.

В целом по всей стране в этот день на акциях «желтых жилетов» было арестовано 35 человек, еще 22 человека - взяли под стражу.

Как сообщается, в столице на акции вышло около восьми тысяч человек, из них пять тысяч протестовали на Елисейских полях. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против митингующих, которые пытались прорваться через границы полиции вблизи Елисейского дворца.

Вместе с тем, президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал протестующих. В сообщении в сети Twitter он поблагодарил правоохранителей и заклеймил «позором» тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.

Как сообщалось ранее, французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, вышедших на акцию протеста против повышения цен на топливо.
ForUm

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